Juventus nuova proposta per Chiesa In difesa spunta Senesi
La Juventus valuta nuove opportunità di mercato, concentrandosi anche sulla linea difensiva. Oltre a Chiesa e Frattesi, si prende in considerazione l’acquisto di Marcos Senesi, centrale argentino del Bournemouth, che a 28 anni può rappresentare un’opzione valida per rafforzare la rosa. La società piemontese monitora con attenzione questa possibile trattativa, valutando le opportunità di inserimento nel proprio organico.
Torino, 9 gennaio 2026 – Non solo Chiesa, non solo Frattesi, ma anche un occhio in difesa. C’è una occasione di mercato che potrebbe fare al caso della Juventus, si chiama Marcos Senesi, centrale argentino del Bournemouth, arrivato al pieno della maturità a 28 anni. L’occasione è rappresentata dalla scadenza contrattuale, fissata a giugno, il che rende il giocatore accessibile a cifre più contenute già a gennaio. La Juve ragiona, con la concorrenza del Barcellona a far paura. Poi, Federico Chiesa, per cui verrà recapitata una offerta al Liverpool in prestito con riscatto, mentre su Davide Frattesi irrompe il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
