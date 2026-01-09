Juventus Miretti jolly di Spalletti | il numero 21 ritrova il goal in bianconero dopo due anni

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha ritrovato il gol dopo oltre due anni, segnando durante una partita sotto la guida di Spalletti. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, il numero 21 ha offerto una delle sue migliori prestazioni, dimostrando crescita e continuità. Questo ritorno al goal rappresenta un passo importante nel suo percorso in maglia Juventus, evidenziando il suo ruolo come giovane talento del club.

Fabio Miretti, centrocampista cresciuto nelle giovanili dela Vecchia Signora, martedì sera ha disputato una delle sue migliori prestazioni con la maglia bianconera, tornando a gonfiare la rete dopo più di due anni con il club che lo ha fatto maturare. Nel match del Mapei, la Juventus vince e convince, mostrando ancora una volta che la cura Spalletti sembra funzionare. I bianconeri, tra i vari segnali positivi, mostrano una spiccata intensità nella ricerca del goal, non accontentandosi del vantaggio acquisito grazie all’autogol di Tarik Muharemovi?. Infatti, su assist di Jonathan David, autore della terza rete pochi istanti dopo, al 62? minuto Miretti timbra il cartellino, colmando il digiuno che durava, con questi colori, dal 5 novembre 2023 a Firenze. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Miretti jolly di Spalletti: il numero 21 ritrova il goal in bianconero dopo due anni Leggi anche: Juventus, Spalletti ritrova il bianconero dopo il calvario causa infortuni: oggi il primo allenamento alla Continassa. Di chi si tratta Leggi anche: Miretti, dall’estate delle tentazioni al rilancio con Spalletti: la Juventus riscopre il suo jolly Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Miretti, gol dopo due anni ma futuro in bilico: plusvalenza per il club o jolly per Spalletti?; La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma; Juve-Chiesa, c'è la data (e il prezzo) per sbloccare l'affare. E spuntano altri due ex Serie A...; Calciomercato, si scalda l’asse Fiorentina-Juventus: Paratici e Spalletti studiano uno “scambio”. Juventus, Spalletti riscopre Miretti: da possibile partente a jolly di centrocampo? - Dopo la vittoria in casa del Sassuolo, dove ha trovato anche la via della rete, il suo futuro è di fronte a un bivio, già nel mercato di gennaio. msn.com

Marocchino: "I giocatori della Juventus stanno seguendo Spalletti, Miretti non può essere ceduto" - Intervenuto a Rai Sport, Domenico Marocchino ha commentato la vittoria della Juventus conquistata in casa del Sassuolo: "Contro il Lecce la Juventus è stata molto sfortunata, ... tuttojuve.com

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti - La Juventus si impone sul campo del Sassuolo nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/2026. tuttomercatoweb.com

Fabio Miretti al bivio nel mercato invernale: resterà alla Juventus - facebook.com facebook

Due partite con il 4-2-3-1 e 2 gol per i trequartisti centrali #McKennie (Vs Lecce) e #Miretti (Vs Sassuolo) È un caso Assolutamente no! Tutto ciò è possibile grazie all’interpretazione del ruolo da parte di #David La #Juventus di oggi ha una sua logi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.