La Juventus sta intensificando le operazioni di mercato in vista della seconda metà della stagione. Tra le possibili acquisizioni, il nome di Bernardo Silva emerge come obiettivo prioritario per la rosa di Luciano Spalletti. L’attenzione si concentra su strategie mirate a rafforzare il reparto offensivo e a migliorare le possibilità di qualificazione, mantenendo un approccio equilibrato e attento alle esigenze del club.

La Juventus accelera in modo deciso sul mercato invernale, e il nome che domina le strategie di Luciano Spalletti è Bernardo Silva. Il regista portoghese del Manchester City, 31 anni e in scadenza a giugno 2026, è diventato l’obiettivo numero uno per dare qualità, visione e leadership al centrocampo bianconero. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: le strategie di Spalletti

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve: priorità al colpo sulla fascia destra anche con Spalletti. Come cambiano le strategie dei bianconeri in vista di gennaio

Leggi anche: Rinnovo Vlahovic, a gennaio rimarrà sicuramente alla Juventus complice anche l’infortunio. Cambiano le strategie di Barcellona e Bayern

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve, sarà un gennaio di... occasioni: tutti i nomi e le strategie di Comolli; Sky Sport - Juventus, Guido Rodriguez in pugno: palla a Spalletti. E per giugno c'è Kessié; Spalletti, la decisione finale spetta a te | C'è anche l'ok del giocatore: la Juve ha in tasca il primo rinforzo; Svolta e conferme, l’anno cruciale.

Juventus, Elkann chiama Spalletti: cosa si sono detti. La bordata di Ravezzani - 1 di Exor ha sentito l'ex ct Spalletti ma non si è parlato di rinnovo, non si placano le polemiche sulle spiegazioni per il rigore calciato da David ... sport.virgilio.it