Juventus il botta e risposta tra Sabatini e Spalletti

Dopo la recente vittoria della Juventus contro il Sassuolo, si è aperto un confronto tra Sandro Sabatini e Luciano Spalletti. La discussione, avvenuta a distanza, ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, evidenziando le diverse opinioni sui risultati e le strategie delle squadre. Questo scambio di commenti rappresenta un episodio di dialogo tra esperti e allenatori, arricchendo il dibattito sulle dinamiche del campionato italiano.

La frecciata di Spalletti Botta e risposta a distanza tra Sandro Sabatini e Luciano Spalletti nelle ore successive alla vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Dopo Juve-Lecce e il caso del rigore ciabattato da David, il giornalista Sandro Sabatini aveva commentato la vicenda, sottolineando come Spalletti avrebbe dovuto imporsi sulla scelta del

Luciano Spalletti era visibilmente seccato dopo il pareggio interno della Juventus col Lecce. Il tecnico è stato protagonista di un botta e risposta con lo studio di DAZN. - facebook.com facebook

