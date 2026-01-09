Juventus idea Castro per rinforzare l’attacco
La Juventus valuta nuove soluzioni per rinforzare l’attacco, considerando anche il nome di Santhiago Castro del Bologna. L’attuale interesse si concentra sulla possibilità di integrare il giocatore nel roster bianconero, offrendo un’opzione valida per la fase offensiva della squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare e monitorata attentamente, con l’obiettivo di individuare la soluzione più adatta alle esigenze del club per la prossima stagione.
Castro nuovo nome per l'attacco Spunta il nome di Santhiago Castro del Bologna come possibile rinforzo per l'attacco. L'argentino classe 2004 piace molto a Spalletti sebbene la valutazione da oltre 40 milioni rappresenti un ostacolo di non poco conto.
