Juventus idea Castro per rinforzare l’attacco

La Juventus valuta nuove soluzioni per rinforzare l’attacco, considerando anche il nome di Santhiago Castro del Bologna. L’attuale interesse si concentra sulla possibilità di integrare il giocatore nel roster bianconero, offrendo un’opzione valida per la fase offensiva della squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare e monitorata attentamente, con l’obiettivo di individuare la soluzione più adatta alle esigenze del club per la prossima stagione.

MERCATO Juventus, attacco in crisi e mercato aperto: idea Sorloth-David e ritorno di Chiesa - TORINO – Il pareggio contro il Lecce ha acceso nuovi interrogativi sul presente e sul futuro offensivo della Juventus. statoquotidiano.it

Juventus, per Rodríguez manca il sì di Spalletti: si pensa a Kessié per giugno - La Juventus vuole rinforzare il centrocampo e valuta attentamente Guido Rodríguez per gennaio e Kessié per giugno ... it.blastingnews.com

La Stampa - Contatti tra la Juventus e Bernardo Silva: l'idea è di bloccarlo per giugno - facebook.com facebook

#Juventus, proposto da intermediari Thiago #Almada dell’ #AtleticoMadrid, per ora un’idea. Per #Chiesa, che resta nei radar, deve esserci unità di intenti a prescindere dalla formula x.com

