Juventus | Chiesa si avvicina?

Federico Chiesa si avvicina al ritorno alla Juventus, ma la trattativa richiede un accordo con il Liverpool. La società inglese chiede un prestito oneroso con una quota significativa, tra i 5 e gli 8 milioni di euro, e garanzie di utilizzo, come almeno il 60% delle presenze da titolare o subentrato. La situazione è in evoluzione, in attesa di definire i dettagli del trasferimento.

Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus si avvicina, ma richiede un compromesso. Il Liverpool ha chiarito le sue condizioni: vuole un prestito oneroso con una quota significativa (intorno ai 5-8 milioni) e garanzie precise di utilizzo minimo (almeno 60% delle presenze da titolare o subentrato). Arne Slot non intende

