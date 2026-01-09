La sfida tra Juventus e Cremonese si avvicina, offrendo l’occasione ai bianconeri di riscattarsi. Nel frattempo, Teun Koopmeiners, nuovo centrocampista della Juventus, è al centro dell’attenzione dopo essere stato insignito del riconoscimento come “Bidone dell’anno” 2025. Un momento di riflessione per il giocatore e per la squadra, che punta a dimostrare il proprio valore nel prossimo appuntamento di Serie A.

Grande attesa per la prossima sfida di serie A Juve-Cremonese. Intanto, Teun Koopmeiners, ex centrocampista dell’ Atalanta oggi alla Juventus, ormai presenza fissa nelle discussioni calcistiche italiane, è stato incoronato a sorpresa, in queste ore, “Re” del Calciobidone 2025. Stiamo parlando di un titolo che più che una condanna sembra un meme vivente. Ebbene sì, Calcibidone fa rima con ‘ Razzie Awards del Calcio Italiano’. Un riconoscimento ironico – il ‘bidone dell’anno – nato per punzecchiare chi delude le aspettative, ma che nel caso dell’olandese suona come una stonatura clamorosa. Perché Koopmeiners, almeno sulla carta, resta uno dei centrocampisti probabilmente più importanti e blasonati della Serie A: capacità realizzative, costruzione, recuperi, impostazione. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Juve-Cremonese: voglia riscatto Koopmeiners dopo Bidone dell'anno

