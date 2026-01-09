Jujutsu Kaisen 3 rilasciata la nuova sigla d’apertura Aizo | le immagini di King Gnu scuotono i fan

È disponibile la nuova sigla di apertura di Jujutsu Kaisen 3, intitolata “Aizo”, interpretata dal gruppo King Gnu. La sequenza visiva combina immagini suggestive e simboli che richiamano temi artistici, accompagnate da una colonna sonora coinvolgente. Il video sta attirando l’attenzione dei fan, segnando un nuovo capitolo della serie e arricchendo l’esperienza visiva e musicale degli appassionati.

A poche ore dal ritorno di Yuji Itadori sugli schermi, la nuova apertura di Jujutsu Kaisen 3 sta incendiando la rete con un montaggio ipnotico, musica potente, simboli disseminati come indizi sul mondo dell'arte. La terza stagione di Jujutsu Kaisen si prepara a esplodere con un'apertura visivamente audace e musicalmente incisiva: "Aizo" dei King Gnu anticipa il caos del Culling Game, mentre MAPPA mostra una creatività che riscrive le regole dell'animazione shonen. Un'apertura che cambia Jujutsu Kaisen Il debutto della sigla di apertura di Jujutsu Kaisen 3 segna un nuovo e sorprendente capitolo nell'estetica dell'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen 3, rilasciata la nuova sigla d’apertura “Aizo”: le immagini di King Gnu scuotono i fan Leggi anche: Jujutsu kaisen il sequel supera la serie originale e conquista i fan Leggi anche: Jujutsu Kaisen sequel sorprende i fan con il ritorno di Yuji Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scopri quali sono state le 10 notizie anime più importanti del 2025!. Jujutsu Kaisen 3, a che ora inizia la nuova stagione su Crunchyroll - Debutta oggi 8 gennaio alle 18:00 in Italia, con un doppio episodio su Crunchyroll con lo scopo di riportare gli spettatori nella storia. anime.everyeye.it

