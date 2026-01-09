Joy-Con 2 Light Purple e Light Green | Nintendo presenta i primi colori alternativi per Switch 2

Nintendo introduce i primi Joy-Con 2 in colori Light Purple e Light Green, offrendo opzioni estetiche diverse rispetto ai modelli tradizionali. Questa novità permette agli utenti di personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco sulla console Switch 2, mantenendo qualità e funzionalità elevate. La scelta di tonalità nuove si inserisce nella strategia di Nintendo di ampliare le possibilità di personalizzazione e aggiornare il design dei propri accessori.

Nintendo ha annunciato ufficialmente il primo set di Joy-Con 2 con colorazione alternativa rispetto al modello standard. I nuovi Joy-Con 2 Light Purple per il lato sinistro e Light Green per il lato destro saranno disponibili a partire dal 12 febbraio, segnando la prima vera novità estetica per Nintendo Switch 2 dal lancio avvenuto nel giugno 2025. Bundle completo con laccetti coordinati. Il nuovo set non includerà solo i controller, ma anche laccetti abbinati nelle stesse tonalità pastello, mantenendo uno stile pulito e coerente con l’approccio cromatico ufficiale Nintendo. Una scelta che punta a valorizzare la personalizzazione senza snaturare l’identità visiva della console. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Joy-Con 2 Light Purple e Light Green: Nintendo presenta i primi colori alternativi per Switch 2 Leggi anche: Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4 Leggi anche: “Light for life”, il concept dell’edizione 2025-2026 d Li.fe – Alberobello light festival La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nuova colorazione di Joy-Con 2 in arrivo; Nintendo Switch 2, presto in arrivo nuove varianti dei Joy-Con 2; Nintendo Switch 2: ecco i nuovi colori dei Joy-Con in arrivo; Nintendo presenta i Joy-Con viola chiaro e verde chiaro per Switch 2. Nintendo presenta i primi Joy-Con 2 colorati: Light Purple e Light Green - Con 2 con una colorazione alternativa rispetto a quella standard. techgaming.it

Nintendo Switch 2, presto in arrivo nuove varianti dei Joy-Con 2 - Con 2, segnando l’inizio delle personalizzazioni per Switch 2 dopo il lancio di giugno. msn.com

Nintendo Switch 2: ecco i nuovi colori dei Joy-Con in arrivo - Con 2 in viola e verde chiaro per Switch 2, disponibili dal 12 febbraio. msn.com

Purple Trasporti srl - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.