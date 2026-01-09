Jesi martedì al Pergolesiva in scena ' Morte accidentale di un anarchico'

Martedì 9 gennaio alle ore 21, al Teatro Pergolesi di Jesi, va in scena

Jesi (Ancona), 9 gennaio 2026 - Martedì prossimo (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi, il regista Giorgio Gallione si confronta per la prima volta con Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, in Morte accidentale di un anarchico, una farsa scritta con Franca Rame, tragica, divertentissima e inquietante con Lodo Guenzi, attore dai poliedrici talenti che guida una sarabanda comica, grottesca e satirica. Lo spettacolo, proposto nella stagione realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il Comune di Jesi e l’Amat, con il contributo della Regione Marche e del MiC – attraversa come in viaggio l'intimità di tre esistenze femminili che si specchiano l'una nell'altra e che, in modo diverso, rifiutano etichette imposte dall’esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

