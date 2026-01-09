Jennier Garner la verità sul divorzio da Ben Affleck | È stata durissima
Dopo oltre dieci anni dal divorzio da Ben Affleck, Jennifer Garner ha condiviso alcune riflessioni sulla fase successiva alla separazione. La loro relazione si è evoluta in un rapporto di amicizia, segnato da un percorso di ricostruzione e comprensione reciproca. In questa intervista, l’attrice 53enne offre uno sguardo sincero sulla difficile esperienza e sulla nuova dinamica che caratterizza la sua vita attuale.
Sono trascorsi ormai più di dieci anni da quando Jennifer Garner e Ben Affleck divorziarono. Un decennio durante il quale l’attrice 53enne ha ricostruito le fondamenta della propria famiglia, che adesso assomiglia più a una “grande amicizia”. Focalizzandosi sulla propria carriera, ma mettendo il bene dei figli sempre al primo posto. Nonostante la rinascita, tuttavia, le ferite della separazione continuano a farsi sentire. Jennifer Garner racconta il divorzio da Ben Affleck. Jennifer Garner è uno dei volti più noti di Hollywood, ma nonostante la fama mondiale è sempre stata ben attenta a proteggere la propria privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it
