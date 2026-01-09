Jennier Garner la verità sul divorzio da Ben Affleck | È stata durissima

Dopo oltre dieci anni dal divorzio da Ben Affleck, Jennifer Garner ha condiviso alcune riflessioni sulla fase successiva alla separazione. La loro relazione si è evoluta in un rapporto di amicizia, segnato da un percorso di ricostruzione e comprensione reciproca. In questa intervista, l’attrice 53enne offre uno sguardo sincero sulla difficile esperienza e sulla nuova dinamica che caratterizza la sua vita attuale.

