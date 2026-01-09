Jannik Sinner rivela | Ripenso al 2021 Alcaraz aveva qualcosa in più di me Soddisfatto della preparazione

Jannik Sinner riflette sul suo percorso e sul confronto con Carlos Alcaraz, riconoscendo un vantaggio all’inizio della carriera. Con la preparazione ormai alle spalle, l’atleta italiano si prepara per l’attesa partita di domani a Seul, un evento che mette in evidenza la crescita e la competitività nel circuito internazionale. La sfida rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti e per gli appassionati di tennis.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'attesissima esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prevista domani alle ore 08:00 italiane a Seul (Corea del Sud). L'ultimo tassello mancava all'appello: le parole dei protagonisti in conferenza stampa, arrivate questa mattina. Un'occasione utile per fare il punto su quanto dichiarato dai due grandi rivali del tennis mondiale. La conferenza è stata lunga e con un filo conduttore chiarissimo: nessuna domanda al di fuori della rivalità che Sinner e Alcaraz stanno costruendo fin dal loro primo incrocio nel Challenger di Villena. L'azzurro è apparso rilassato e sorridente, felice di vivere questa nuova sfida, pur sapendo che il vero obiettivo è già all'orizzonte: gli Australian Open di Melbourne.

