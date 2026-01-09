Jamie Vardy invecchia come il buon vino | non è venuto in Italia per la pensione

Jamie Vardy dimostra che l’esperienza può fare la differenza nel calcio. Nonostante la sua carriera iniziata in Inghilterra, continua a mostrare prestazioni significative anche in Italia. Ieri ha contribuito con un gol e un assist contro il Cagliari, portando il suo totale a cinque reti e un assist nella stagione. Un esempio di come la maturità possa essere un valore aggiunto in Serie A.

Jamie Vardy: mai visto un calciatore così strano, eppure funziona. Ieri ha segnato un gol e servito un assist contro il Cagliari, raggiungendo quota cinque gol e un assist (numeri tutt’altro che banali in questa Serie A). Diciamoci la verità: in quanti a inizio stagione avevano pensato che fosse l’ennesimo “vecchio” venuto in Italia a farsi qualche anno di vacanza? E invece no: lui, chissà perché, sta funzionando. “Chi diceva che gli inglesi non facevano del buon vino?”, esordisce So Foot. E riporta: “Jamie Vardy ha appena raggiunto la soglia dei 150 gol segnati nei cinque grandi campionati europei, di cui 116 dopo i suoi 30 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

