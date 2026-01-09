james dempsey nuovo ceo di frontier group

Frontier Group Holdings, Inc. ha annunciato la nomina di James Dempsey come nuovo CEO. La società gestisce Frontier Airlines, compagnia aerea low cost attiva negli Stati Uniti e in alcune aree dell’America Centrale. Questa scelta mira a rafforzare la strategia aziendale e sostenere lo sviluppo del network.

Frontier Group Holdings, Inc. ha nominato James Dempsey come nuovo ceo. La società controlla la compagnia aerea low cost Frontier Airlines, che opera negli Stati Uniti e in parte dell’America Centrale. Il cda ha scelto Dempsey per sostituire Barry Biffle, l’ex ceo che ha annunciato il proprio addio nel dicembre scorso. Il nuovo amministratore delegato già dal 2023 era ceo ad interim e presidente della holding. Il suo ingresso all’interno della società risale al 2014, quando è stato nominato Chief Financial Officer. In precedenza aveva ricoperto ruoli dirigenziali in Ryanair Holgings e in PricewaterhouseCoopers. 🔗 Leggi su Lettera43.it

