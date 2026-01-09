Italo-venezuelano leader di centro-destra e giornalista | chi è Biagio Pilieri liberato in Venezuela

Biagio Pilieri, italo-venezuelano, leader di centro-destra e giornalista, è stato recentemente liberato in Venezuela. Nato a Yaracuy da genitori siciliani di Ragusa, ha avuto un ruolo attivo nel panorama politico e mediatico del paese. La sua scarcerazione rientra nelle iniziative del governo venezuelano di rilascio di prigionieri stranieri, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali.

Il Venezuela ha iniziato il rilascio dei prigionieri stranieri e nella notte è stato liberato anche l'italo-venezuelano Biagio Pilieri, 60 anni, nato a Yaracuy, in Venezuela, figlio di emigrati siciliani originari di Ragusa. Si trovava in carcere dal 28 agosto 2024 a Caracas, quando dove è stato arrestato subito dopo aver partecipato a una manifestazione, con accuse gravissime come terrorismo e tradimento della Patria. Nonostante sia nato e cresciuto in Venezuela, ha un legame fortissimo con il nostro Paese, tanto da avere la doppia cittadinanza, ed è il motivo per il quale il governo italiano si è speso così tanto per la sua liberazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italo-venezuelano, leader di centro-destra e giornalista: chi è Biagio Pilieri, liberato in Venezuela Leggi anche: Chi è Biagio Pilieri, il giornalista e politico italo-venezuelano liberato nella notte dopo 16 mesi di detenzione a Caracas: “È tutto finito ora” Leggi anche: Venezuela, liberato il giornalista Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Caracas rilascia vari detenuti, liberi Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Senato USA contro Trump - Trump: inizieremo attacchi via terra ai cartelli droga; Non solo Trentini: 28 i detenuti “politici” italiani in Venezuela. Ecco chi sono; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Il Venezuela annuncia il rilascio di numerosi prigionieri politici: l'Italia spera ci sia anche Alberto Trentini. Venezuela, finalmente liberi gli italiani Gasperin e Pilieri: ecco chi sono. Ma su Trentini le buone notizie tardano ad arrivare - Già due italiani liberati dal Venezuela, dopo l'annuncio del rilascio di un "numero importante" di prigionieri politici da parte ... affaritaliani.it

Venezuela, liberati l'imprenditore Gasperin e il giornalista Pilieri. Speranza per gli altri italiani - E' stato liberato il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, di passaporto italo- msn.com

Almeno 28 gli italo-venezuelani detenuti a Caracas - Da oltre un anno in carcere anche Mario Burlò, imprenditore torinese, trattenuto secondo i familiari senza motivi chiari. ansa.it

Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Arrestato il 28 agosto del 2024 la sua uscita dalla prigione dell'Elicoide avviene nell'ambito di una seri x.com

SOLIDARIEDAD AL PUEBLO VENEZUELANO ¡Ánimo en estos momentos difíciles! ¡Un abrazo desde Italia! #italoargentinos #italy #italia #venezuela #argentina #buenosairesargentina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.