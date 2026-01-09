Istruzione tecnologica oltre 3,4 milioni dalla Regione per la mobilità internazionale degli studenti

La Regione Sicilia ha stanziato più di 3,4 milioni di euro per sostenere l’istruzione tecnologica superiore. L’obiettivo è rafforzare i percorsi formativi degli studenti degli Its academy dell’isola e favorire la loro mobilità internazionale. Questo investimento mira a migliorare le opportunità di formazione e a favorire l’internazionalizzazione del sistema educativo regionale.

Its Academy, la Regione Siciliana stanzia oltre 3,4 milioni per mobilità internazionale degli studenti - La Regione Siciliana rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e punta sull’internazionalizzazione delle competenze. tecnicadellascuola.it

