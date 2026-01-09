Istruzione tecnologica oltre 3,4 milioni dalla Regione per la mobilità internazionale degli studenti
La Regione Sicilia ha stanziato più di 3,4 milioni di euro per sostenere l’istruzione tecnologica superiore. L’obiettivo è rafforzare i percorsi formativi degli studenti degli Its academy dell’isola e favorire la loro mobilità internazionale. Questo investimento mira a migliorare le opportunità di formazione e a favorire l’internazionalizzazione del sistema educativo regionale.
La Regione siciliana investe oltre 3,4 milioni di euro per rafforzare il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e sostenere l’internazionalizzazione dei percorsi formativi degli studenti che frequentano gli Its academy dell’Isola.Il provvedimento, adottato dal governo guidato da Renato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
