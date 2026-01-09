Istat l' inflazione torna a correre Associazioni dei consumatori sul piede di guerra

A dicembre, l'inflazione ha registrato un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente, secondo i dati preliminari dell’Istat. Rispetto a novembre, si è verificato un aumento dello 0,2%, riportando i valori a quelli di ottobre. Questo aumento solleva preoccupazioni tra le associazioni dei consumatori, che monitorano attentamente l’andamento dei prezzi e il potere d’acquisto delle famiglie.

Milano, 9 gennaio 2026 – Nel mese di dicembre, l'inflazione ha ricominciato a correre: secondo le stime preliminari rilasciate ieri dall'Istat, l'inflazione è tornata a crescere dell'1,2% su base annua, con un aumento dello 0,2% rispetto a novembre, tornando ai livelli di ottobre. Si è interrotta, dunque, la fase di rallentamento che durava da circa due mesi. Nel complesso, nel 2025, l'inflazione media si è attestata all'1,5%, in accelerazione rispetto al +1% del 2024. A spingere l'indice sono soprattutto le bollette di gas ed energia elettrica, salite del 16,2%, e il carrello del supermercato, con rincari medi del 3,4%.

