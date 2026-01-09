Israeliani nazisti a Milano deturpato il murale per i sopravvissuti alla Shoah

A Milano, il murale dedicato ai sopravvissuti della Shoah, realizzato dall’artista aleXsandro Palombo, è stato vandalizzato. L’opera, raffigurante Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano, si trovava sui muri della Caserma Montello. Un gesto che si inserisce in una serie di atti antisemiti, evidenziando ancora una volta le sfide legate al rispetto e alla memoria storica nel contesto urbano.

Milano, 9 gennaio 2026 - Un’ ennesima azione antisemita ha colpito il murale pop in versione Simpson dedicato ai sopravvissuti Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano e realizzato dall'artista aleXsandro Palombo sui muri della Caserma Montello. L’opera d’arte ''Anti semitism is every where'' è stata nuovamente vandalizzata nella giornata di venerdì: ignoti l’hanno completamente ricoperta di vernice bianca e deturpata con la scritta '' Palestina Libera '', aggiungendo anche l’espressione ' 'israeliani nazisti”. Allo stesso modo la frase ''Arbeit macht frei'' - la stessa che campeggia all'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz - presente sul ritratto di Edith Bruck è stata sovrastata dalla frase '' Gaza campo di concentramento ''. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Israeliani nazisti”, a Milano deturpato il murale per i sopravvissuti alla Shoah Leggi anche: Insulti alla Segre, il gup: "Sopravvissuta alla Shoah, odio verso di lei è riprovevole" Leggi anche: Video choc contro Segre, il giudice: “Frasi ancora più gravi perché rivolte a una sopravvissuta alla Shoah” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capito che accade Poi con le leggi che vogliono approvare se uno dice gli israeliani disumanizzano le loro vittime come facevano i nazisti scatta l'accusa penale di antisemitismo. Perché quando il ministro Gallant definì i palestinesi 'animali umani' cos'altro f - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.