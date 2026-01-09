Israele torna a colpire Gaza | 14 morti nei bombardamenti e la Fase 2 si allontana

Nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, Israele ha condotto nuovi attacchi aerei e missilistici su Gaza, causando almeno 14 vittime. Le operazioni militari, che si sono concentrate in diverse aree dell’enclave palestinese, segnano un’intensificazione del conflitto e avvicinano ulteriormente la prospettiva di una “Fase 2”. La situazione rimane critica, con conseguenze già evidenti sulla popolazione civile e sulla stabilità regionale.

Israele è tornata a colpire violentemente Gaza nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, quando in più località dell'enclave costiera palestinese sono stati registrati pesanti attacchi aerei e missilistici che, secondo fonti mediche consultate da Al Jazeera, avrebbero provocato almeno 14 morti. 14 morti sotto le bombe di Tel Aviv. Si tratta di una delle giornate più sanguinose da quando, a ottobre, è stato concluso il cessate il fuoco tra Israele e Hamas mediato da Qatar, Turchia, Egitto e Stati Uniti, e di un serio colpo alle prospettive di una sua espansione con la "Fase 2" che il presidente americano Donald Trump dichiara essere pronta a partire presto ma che sulla carta appare sempre più distante.

