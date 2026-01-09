Israele sta inducendo un collasso economico in Cisgiordania con raid su industrie aziende agricole e attività commerciali

Il 7 gennaio 2026, all’alba, i bulldozzer israeliani sono entrati nella cittadina di Anata, a est di Gerusalemme, continuando le operazioni di pressione economica in Cisgiordania. Questo intervento si inserisce in un quadro di misure che stanno indebolendo le attività commerciali, agricole e industriali nella regione, contribuendo a una crescente tensione sul fronte economico e sociale.

All’alba del 7 gennaio 2026, i bulldozer israeliani entrano nella cittadina di Anata, a est di Gerusalemme. Nel quartiere di Wadi al-Beik viene demolita una fattoria gestita da contadini palestines i. Il motivo ufficiale è quello che accompagna la maggior parte delle demolizioni in Cisgiordania: costruzione senza permesso israeliano. Nello stesso giorno, le stesse ruspe avevano distrutto una fabbrica di ferro, descritta dalle autorità locali come fonte di sostentamento per decine di famiglie. Occupation bulldozers begin demolishing and leveling the courtyard of an iron factory in the town of Anata, east of occupied Jerusalem. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele sta inducendo un collasso economico in Cisgiordania con raid su industrie, aziende agricole e attività commerciali Leggi anche: Palestina, l'allarme Onu: "Territori al collasso economico"; Albanese: "In Cisgiordania pulizia etnica, tregua a Gaza è parola vuota" Leggi anche: Caporalato e lavoro nero, intensificati i controlli nelle aziende agricole: oltre 80 mila euro di multe e tre attività sospese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Israele sta inducendo un collasso economico in Cisgiordania con raid su industrie, aziende agricole e attività commerciali - All’alba del 7 gennaio 2026, i bulldozer israeliani entrano nella cittadina di Anata, a est di Gerusalemme. msn.com

Medioriente, collasso in Cisgiordania e nuova guerra all'Iran: il piano di Israele dopo due anni di conflitto - aumentare la propria profondità difensiva conquistando il controllo di Gaza e Cisgiordania; proseguire nella normalizzazione diplomatica con le monarchie arabe, incarnata dagli Accordi di Abramo. tgcom24.mediaset.it

“Senza la guerra con Hamas, Netanyahu teme il collasso interno: Israele rischia un conflitto civile" - A Gaza riprendono i bombardamenti e i valichi per gli aiuti umanitari vengono nuovamente richiusi. affaritaliani.it

Questa sera Israele ha bombardato il campo profughi di al-Shati a Gaza City. Questo è terrorismo. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.