Ispezioni dei Nas nel comparto alimentare e della ristorazione sequestri e sette multe

I carabinieri dei NAS di Parma hanno effettuato ispezioni nelle attività alimentari e di ristorazione tra Modena e provincia, riscontrando diverse irregolarità. Le verifiche hanno portato al sequestro di alimenti e a sette sanzioni amministrative. Questo intervento testimonia l’attenzione delle autorità sulla conformità delle norme igienico-sanitarie nel settore.

È stato un giro di vite a tutto campo quello condotto dai carabinieri dei NAS di Parma, che hanno passato al setaccio diverse attività commerciali tra Modena e provincia, riscontrando numerose irregolarità che sono costate care ai titolari.I controlli nel capoluogoNel cuore di Modena, l'ispezione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Ispezioni dei Nas, multe per carenze igieniche ad un ristorante e un supermercato Leggi anche: Sicurezza alimentare, NAS e carabinieri chiudono un panificio nel sud della provincia di Frosinone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Controlli sulla ristorazione: il NAS di Reggio C. sequestra una tonnellata di alimenti e dispone la chiusura di due attività. Irregolarità nei controlli Nas sui dolci delle feste nel Sud Pontino - Il caso più grave è stato accertato in una pasticceria del sud pontino, dove i militari del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico- rainews.it

Ispezioni Nas in tutta Italia: denunciate 2 persone e sequestrate merci per oltre 700.000 euro - In quest'ultimo caso, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro 14 tonnellate di fitosanitari per un valore di circa 700. quotidianosanita.it

Nas. Controlli sulla sicurezza alimentare in Sicilia e in Emilia Romagna - A seguito di una tossinfezione alimentare subita da una minorenne, a Palermo è stato sequestrato dai Nas del tonno rosso fresco contaminato da istamina. quotidianosanita.it

Un'occasione per il comparto turistico - e non solo - per fare affari. Attenzione ad acquistare ski pass stagionali nelle stesse zone: l'accesso potrebbe essere negato - facebook.com facebook

Tutto il sistema di controllo in Amazon Italia ruota attorno a un comparto sicurezza che si chiama “Team Security and Loss Prevention”. Gestisce la sicurezza interna e contrasta i furti. #Report stasera 20.30 #Rai3 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.