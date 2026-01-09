Islamizzazione un sistema di indottrinamento nelle scuole di Piacenza

In alcune scuole di Piacenza, imam e rappresentanti delle moschee sono intervenuti nelle aule scolastiche per discutere dell'Islam, spesso senza il consenso dei genitori. Questa situazione solleva questioni riguardo alla trasparenza e al coinvolgimento delle famiglie nei percorsi educativi, evidenziando la delicatezza di affrontare tematiche religiose nelle istituzioni scolastiche.

''imam e rappresentanti vari delle moschee entrano nelle classi per spiegare l'Islam senza il consenso dei genitori''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

