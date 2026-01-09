Iscrizioni scuola superiore 2026 quali sono i migliori licei a Roma secondo Edoscopio

A partire dal 13 gennaio 2026, le famiglie potranno iscrivere gli studenti alle scuole superiori di Roma. Tra le opzioni disponibili, i licei rappresentano una scelta fondamentale per l’orientamento futuro degli studenti. Secondo le valutazioni di Edoscopio, alcuni istituti si distinguono per qualità e offerta formativa. Questa guida fornisce una panoramica dei migliori licei romani, aiutando a orientarsi nella scelta più adatta alle esigenze di ogni studente.

Dal 13 gennaio 2026 partono ufficialmente le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado, ovvero il liceo. Una scelta fondamentale per gli studenti e le famiglie italiane, che nelle prossime settimane dovranno orientarsi tra indirizzi, offerte formative e risultati. A guidare questa decisione, come ogni anno, arriva la classifica Eduscopio, che fotografa quelli che sono i migliori licei di Roma sulla base di criteri oggettivi e comparabili. LEGGI ANCHE:– Roma, il liceo senza voti: in questa scuola gli studenti non vengono valutati con un numero e sono meno stressati Come funzionano le iscrizioni 2026 alla scuola secondaria di secondo grado?. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Report Eduscopio: quali sono i migliori licei e istituti tecnici in provincia di Brindisi

Leggi anche: Quali sono le migliori destinazioni al mondo del 2026 secondo il National Geographic

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM; Iscrizioni scuola superiore 2026: modalità, ammissione e tutto quello che c’è da sapere; Iscrizioni scuola 2026-2027: date, come fare domanda su Unica e novità. Come scegliere le scuole migliori; Scuole: iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027.

Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superiori - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile inoltrare domanda per l'iscrizione all'anno scolastico 2026- fanpage.it