A gennaio 2026, l’Irpinia registra un incremento dell’occupazione con circa 2.570 nuove assunzioni previste. Questa crescita rappresenta un segnale positivo per il mercato del lavoro locale, contribuendo allo sviluppo economico della zona. Un’analisi dettagliata dei dati evidenzia le tendenze e le opportunità in atto, offrendo una panoramica chiara sulla situazione occupazionale in questa regione del sud Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 2.570 le assunzioni previste in Irpinia nel solo mese di gennaio 2026. Il dato emerge dalle previsioni occupazionali del Sistema Informativo Excelsior, diffuse dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, e conferma il ruolo centrale del territorio avellinese nel mercato del lavoro regionale. Le entrate programmate rientrano nel trimestre gennaio–marzo 2026 e si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi, che rappresenta circa il 60% della domanda complessiva. Commercio, ristorazione e servizi alle imprese continuano a essere i comparti più dinamici, seguiti dalle costruzioni e dall’ industria alimentare, settore strategico per l’economia irpina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Irpinia, occupazione in crescita: 2.570 ingressi nel mese di gennaio

Leggi anche: Istat, nel 2024 continua il trend di crescita dell'occupazione

Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 2 al 4 gennaio in Irpinia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Irpinia, il 2025 come spartiacque: lavoro, servizi e legalità al centro della sfida - “Il 2025 ha segnato un punto di non ritorno, non per eventi straordinari, ma perché ha reso strutturali criticità che da anni venivano segnalate: fragilità del lavoro, impoverimento dei servizi pubbli ... msn.com