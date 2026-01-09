Iran | si intensificano le proteste

Le proteste in Iran sono aumentate, evidenziando una crescente tensione sociale nel paese. Il governo iraniano risponde con repressione, mentre le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump minacciano azioni più dure. La situazione rimane complessa e in evoluzione, attirando l’attenzione internazionale sulle dinamiche politiche e sociali in atto.

Si intensificano le proteste in Iran. Il regime iraniano continua la sua repressione e il presidente americano Donald Trump minaccia di colpire duramente l'Iran. Dal 28 dicembre 2025, un'ondata di proteste ha travolto l'Iran. Il movimento, nato dalle proteste dei commercianti che denunciavano il deterioramento della situazione economica. Metsola rompe il silenzio dei leader europei mentre si intensificano le proteste in Iran. Blackout di Internet in Iran nel mezzo delle proteste antigovernative. Proteste in Iran, Trump: "Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente". Si intensificano le proteste in Iran, la gente scende in piazza contro gli ayatollah; diversi morti. Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città - Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network.

Proteste in tutto l'Iran. Il regime gioca la carta dei sussidi, la piazza vuole far saltare il banco - Dodicesimo giorno, mobilitate tutte le 31 province. huffingtonpost.it

Iran, in migliaia nelle strade dopo l'appello del principe Pahlavi in esilio negli Usa - Il paese diviso tra i moderati e l'ala oltranzista più repressiva. msn.com

Iran threatens US troops after Trump backs protesters

