Iran must show restraint against protesters French diplomatic source says

Secondo una fonte diplomatica francese, le autorità iraniane devono esercitare la massima moderazione nei confronti dei manifestanti, riconoscendo il loro diritto legittimo di protestare. È importante che le risposte siano proporzionate e rispettose delle libertà civili, al fine di mantenere un dialogo costruttivo e favorire una soluzione pacifica alle tensioni in corso.

PARIS, Jan 9 (Reuters) - Iran's authorities must show maximum restraint towards protesters who have a legitimate right to demonstrate, a French diplomatic source said on Friday.

