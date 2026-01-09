Recentemente, anche Milano ha visto la partecipazione di cittadini iraniani che manifestano per la libertà nel loro paese. Le proteste, nate in Iran, sono state accompagnate da una repressione severa, spingendo molti a esprimere il proprio sostegno anche all’estero. Questa mobilitazione testimonia l’importanza di supportare i diritti umani e la libertà di espressione, anche lontano dall’area geografica di origine.

Tocca anche Milano la protesta degli iraniani, che in questi giorni stanno scendendo in piazza in Iran scontrandosi con una feroce repressione. Una manifestazione per sostenere la liberazione dell’Iran dalla dittatura della Repubblica islamica è stata indetta infatti per domani, alle 15, in piazza della Scala a Milano. L’iniziativa - annunciata sui social già dalla settimana scorsa - è copromossa da Ponte Atlantico, dall’associazione iraniana Maanà e da altri partiti e associazioni di ispirazione liberale: Azione, Italia Viva, +Europa, Partito Liberaldemocratico, Europa Radicale. Al presidio in piazza Scala sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Rayhané Tabrizi (Maanà) e di Ashkan Rostami, membro del Consiglio di Transizione dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Iran, la protesta a Milano: "Lottiamo per la libertà"

