Iran in fiamme dalla capitale alle regioni di confine | la mappa delle proteste

Le recenti proteste in Iran coinvolgono diverse città, dalla capitale alle regioni di confine, evidenziando un fenomeno diffuso. Questi eventi non sono più isolati, ma rappresentano un movimento che attraversa varie aree del paese, riflettendo tensioni sociali e politiche di ampio respiro. L’analisi della mappa delle manifestazioni permette di comprendere meglio le dinamiche in atto e il contesto in cui si sviluppano queste forme di dissenso.

Le proteste che attraversano l’ Iran non sono più un fenomeno isolato né confinato a singoli focolai urbani. Dalla capitale Teheran alle province più periferiche, i media internazionali descrivono un Paese attraversato da una mobilitazione ampia, alimentata dalla crisi economica ma rapidamente trasformata in una sfida politica aperta. Il capo della magistratura iraniana, intanto, ha minacciato che le punizioni per i manifestanti “ saranno decisive, massime e senza alcuna clemenza legale ”. Il commento, riportato dalla televisione di Stato, è stato pronunciato da Gholamhossein Mohseni-Ejei che ha ulteriormente segnalato l'imminente repressione contro i manifestanti, dato che il governo iraniano ha bloccato Internet e le telefonate dall'estero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

