Iran il discorso di Khamenei dopo 12 giorni di proteste

Dopo dodici giorni di proteste in Iran, l'ayatollah Ali Khamenei ha pronunciato un discorso alla nazione trasmesso dall'IRIB. Nel suo intervento, ha affermato che l'Iran «non cederà di fronte ai sabotatori», sottolineando la volontà di mantenere l’ordine e la stabilità nel paese. Questa dichiarazione rappresenta un momento importante nel quadro delle tensioni in corso e delle risposte ufficiali alle manifestazioni.

Dopo 12 giorni di proteste l'ayatollah Ali Khamenei ha interrotto il silenzio, affermando in un discorso alla nazione trasmesso dall'emittente Irib che l' Iran «non cederà di fronte ai sabotatori». Ha poi aggiunto, riferendosi a Donald Trump, che i manifestanti «stanno rovinando le proprie strade per rendere felice il presidente di un altro Paese». Le mani del capo della Casa Bianca, ha detto Khamenei, « sono sporche di sangue » di «migliaia di iraniani che sono stati martirizzati in una guerra di 12 giorni». La guida suprema dell'Iran ha poi esortato la popolazione a mantenere «unità e prontezza» perché una nazione unita «può superare qualsiasi nemico».

Iran: Khamenei, Trump si occupi dei problemi del suo Paese - "Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe occuparsi dei problemi del suo Paese". ilsole24ore.com

Khamenei, 'la Repubblica islamica non cederà' - Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, in un discorso trasmesso dalla tv di Stato, facendo r ... msn.com

Iran, imponenti manifestazioni. Trump: Pronti a colpire. Khamenei: Si occupi dei problemi Usa

