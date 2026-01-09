Investito e ucciso dopo il litigio Trovate spranghe a terra è giallo

Venerdì 2 gennaio, Francesco Emanuele Conforti è stato vittima di un investimento mortale avvenuto dopo un alterco. Sul luogo dell’incidente sono state trovate spranghe a terra, alimentando il mistero sulla dinamica dei fatti. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause e gli eventuali responsabili di questa vicenda, che rimane avvolta nel mistero.

Nuovi interrogativi emergono nell’inchiesta sull’ investimento mortale costato la vita, venerdì 2 gennaio, a Francesco Emanuele Conforti. A poca distanza dal punto in cui il 49enne ha perso la vita, in via Turati, tra la vegetazione sono stati rinvenuti due oggetti descritti come spranghe o bastoni. Il ritrovamento, avvenuto durante successivi accertamenti nell’area, ha riacceso l’attenzione su quanto accaduto intorno alle 23.05, tra le abitazioni del quartiere. I due bastoni sono stati sequestrati dai carabinieri di Lodi e rappresentano ora un nuovo filone investigativo, volto a chiarire ciò che potrebbe essere avvenuto prima dell’impatto mortale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investito e ucciso dopo il litigio. Trovate spranghe a terra, è giallo Leggi anche: Lodi, 49enne investito e ucciso da un suv dopo una lite in strada Leggi anche: Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un anziano in carrozzina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sordio, 49enne investito e ucciso in una stradina a senso unico da un Suv dopo una lite: arrestato il conducente, era fuggito; Investito e ucciso dopo il litigio. Trovate spranghe a terra, è giallo; La morte assurda per un parcheggio, la strada della lite: cronaca; Sordio, imprenditore travolto e ucciso con il suv: la tragedia dopo anni di liti per il parcheggio. Investito e ucciso dopo il litigio. Trovate spranghe a terra, è giallo - Nuovi interrogativi emergono nell’inchiesta sull’ investimento mortale costato la vita, venerdì 2 gennaio, a Francesco Emanuele Conforti. ilgiorno.it

Sordio, 49enne investito e ucciso in una stradina a senso unico da un Suv dopo una lite: arrestato il conducente, era fuggito - Lodi, le indagini dopo che venerdì sera è stato trovato il corpo di un 49enne e vicino un Range Rover con tracce di sangue, appartenente a un 52enne. milano.corriere.it

Investito dopo una lite: muore 49enne - Prima dello schianto ci sarebbe stata una violenta colluttazione con il conducente. zoom24.it

