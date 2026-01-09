Inverno demografico e iscrizioni a scuola | Non sia pretesto per il contenimento dei costi

L'apertura delle iscrizioni per il 2026/2027 evidenzia una tendenza preoccupante: il calo demografico sta influendo sul sistema scolastico bergamasco. È importante affrontare questa realtà senza ricorrere al contenimento dei costi come pretesto, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità dell’istruzione e sulle opportunità offerte alle future generazioni. La sfida richiede un approccio equilibrato, capace di garantire un’offerta educativa adeguata alle mutate esigenze della comunità.

L’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 rappresenta, come ogni anno, un momento importante di scelta per migliaia di famiglie bergamasche, ma i dati diffusi dall’Ufficio scolastico confermano una tendenza che da tempo CISL SCUOLA denuncia con preoccupazione: il forte impatto del calo demografico sul sistema scolastico del nostro territorio. Dal 13 gennaio al 14 febbraio prossimi, infatti, apriranno le iscrizioni in tutte le scuole per le prime classi di ogni ordine e grado. L’ufficio scolastico di Bergamo ha stimato in oltre 26 mila gli studenti dell’intera provincia chiamati a scegliere la scuola che frequenteranno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Aumenterà il prezzo dei preservativi: la mossa della Cina per uscire dall'inverno demografico Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026/27: domande solo su Unica con SPID o CIE, ma attenzione ai nuovi costi di rinnovo per chi usa il servizio di Poste Italiane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inverno demografico e iscrizioni scolastiche, Cisl: «Preoccupazione, ma non esclusivamente un problema; Nuovi nidi e calo demografico, l’annuncio del sindaco di Trento: «Dall’anno prossimo niente più liste d’attesa»; Treviso, sessanta classi sparite in un anno: le primarie perdono oltre mille allievi; A Sant’Orso resterà una sola scuola d’infanzia. Inverno demografico e iscrizioni a scuola: “Non sia pretesto per il contenimento dei costi” - Nota di Paola Manzullo, segretaria generale CISL SCUOLA Bergamo: attenzione ai bisogni educativi, rafforzamento del tempo scuola, valorizzazione del personale ... bergamonews.it

Scuola, iscrizioni al via per 26mila alunni. Alla primaria il 38% in meno in 10 anni - Si avvicina il momento della scelta: pratiche solo online per elementari, medie superiori. ecodibergamo.it

Lombardia, cancellate 1.193 classi in 3 anni: con l’inverno demografico una scuola da ripensare - Che il crollo delle nascite impatti direttamente sulle scuole è cosa ormai nota, ma, anno dopo anno, si assiste ad un trend che ... ilgiorno.it

Con gli over 80 che superano i bambini e il 40% degli anziani soli, l’Italia affronta un inverno demografico senza precedenti. @BSubissi su #SkyInsider ci racconta di un progetto di prossimità di Milano che tenta di costruire una risposta dal basso x.com

Bergamo – Inverno demografico e iscrizioni a scuola: 8000 studenti di meno in dieci anni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.