Interventi agli occhi Tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio

Il reparto di Oculistica dell’ospedale cittadino si rinnova con una seconda sala operatoria e ambienti riorganizzati, offrendo interventi agli occhi più avanzati. L’utilizzo di tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione garantisce precisione e sicurezza durante le operazioni. Questa evoluzione permette di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, assicurando ai pazienti un servizio all’avanguardia e affidabile.

Con una seconda sala operatoria attiva e spazi riorganizzati, il reparto di Oculistica dell’ ospedale cittadino entra in una nuova fase della propria attività. Il servizio, diretto dal professor Giacomo Costa, ha messo a regime un assetto che consentirà di sostenere un numero di interventi superiore rispetto al periodo pre-pandemico e una gestione più ordinata dei percorsi di cura. Al centro del rinnovamento c’è la ristrutturazione del primo piano del padiglione Vallisneri. I lavori hanno ridefinito la distribuzione degli ambienti, separando in modo netto l’area ambulatoriale e diagnostica da quella dedicata all’attività chirurgica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi agli occhi. Tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio Leggi anche: Al Policlinico di Bari la tecnologia 3d per ricostruire il volto dopo un trauma: "Interventi più rapidi e precisi" Leggi anche: Anas, l’AD Gemme al convegno Ansfisa: “Contro il rischio idrogeologico mille interventi ad alta priorità” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Interventi agli occhi. Tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio; Oculistica Forlì-Faenza, nuove sale e intelligenza artificiale: ecco il reparto che cambia la chirurgia degli occhi; Mara Venier ricoverata, nuovo intervento all’occhio: «Finiamo l’anno così». Come sta la conduttrice; Nuovi monitor con tecnologia Nvidia G-Sync Pulsar: si adattano alla luce di casa. Interventi agli occhi. Tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio - Una sala in più e spazi riorganizzati: così il reparto di Oculistica Forlì- msn.com

Vista Vision: l'evoluzione tecnologica nella cura degli occhi e nella chirurgia refrattiva - La tecnologia ha rivoluzionato il settore dell'oftalmologia, offrendo soluzioni sempre più precise e sicure per la diagnosi e il trattamento dei difetti visivi. leggo.it

Si lavora agli occhi per i robot soffici - Il primo passo in questa direzione è la lente flessibile che viene controllata da muscoli artificiali, a loro volta attivati dalla luce. ansa.it

Dalla politica estera agli interventi armati: le violazioni del diritto internazionale e le conseguenze per la democrazia globale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.