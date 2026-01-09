L’incontro tra Inter e Napoli, valido per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un match importante nella corsa allo scudetto. I nerazzurri, attualmente in testa alla classifica, cercano di consolidare il vantaggio, mentre i partenopei affrontano questa sfida come un’opportunità di rimanere in corsa per il titolo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. In palio c’è un pezzo pesante di scudetto, visto che i nerazzurri capolisti vogliono tentare la fuga, mentre i partenopei si giocano una delle ultime opportunità di rimanere in corsa. Inter vs Napoli si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio meazza. INTER VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri si presentano a questa supersfida con una marcia impressionante, come dimostrano le sei vittorie consecutive. L’ultimo dei quali, ottenuto in trasferta a Parma, ha permesso alla squadra di Chivu di allungare in vetta alla classifica, con tre punti sul Milan e quattro sul Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Napoli, ventesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Sampdoria, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Reggiana vs Venezia, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Napoli, partita di Serie A 2025/2026; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Gennaio fitto di impegni per il Napoli: ecco il calendario tra Serie A e Champions.

Il turno infrasettimanale di Serie A con sorprese. Vola l’Inter, Milan e Napoli solo pareggi e brividi - 2 col Cagliari) i sardi hanno pescato il jolly a due minuti dalla fine. blitzquotidiano.it

Volano Juve e Como, oggi Inter, Milan e Napoli - (askanews) – Torna questo pomeriggio la serie A con la disputa della 19esima giornata di campionato. askanews.it