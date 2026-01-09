Inter ripresa verso il Napoli | ok Darmian e Diouf out Frattesi
L’Inter si prepara alla sfida contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro. Dopo aver ripreso gli allenamenti alla Pinetina, la squadra ha confermato la disponibilità di Darmian e Diouf, mentre Frattesi resta escluso a causa di problemi fisici. La partita sarà decisiva per la classifica e rappresenta un momento importante nel percorso della squadra in questa stagione.
L’Inter riparte dalla Pinetina e mette nel mirino lo scontro diretto di domenica sera a San Siro contro il Napoli. Dopo il successo su Parma, oggi ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile con indicazioni chiare dall’infermeria. Buone notizie per Matteo Darmian e Diouf: entrambi hanno svolto una parte consistente della seduta con il gruppo e risultano a disposizione per la sfida contro la squadra dell’ex Antonio Conte. Resta invece fuori Davide Frattesi, che ha proseguito il lavoro personalizzato dopo aver già saltato la gara con il Parma. In Olanda continua intanto il percorso di recupero di Denzel Dumfries, che punta al rientro a marzo: «Concentrato sul rientro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
