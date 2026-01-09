Inter non solo Frattesi | altro assalto dalla Turchia Da Appiano la risposta immediata

L’Inter si concentra su un mercato mirato, puntando a rinforzi strategici per il futuro. Dopo l’interesse per Frattesi e i recenti contatti dalla Turchia, i nerazzurri valutano attentamente le opportunità di mercato senza investimenti massicci. L’obiettivo è rafforzare la rosa con talenti da sviluppare e consolidare le basi per la prossima stagione, mantenendo un approccio equilibrato e oculato.

I nerazzurri non dovrebbero muoversi in maniera massiccia sul mercato, ma potrebbe spuntare un’occasione da non perdere L’Inter si sta muovendo in questo mercato con un alto grado di prospettiva, ovvero lavorare soprattutto in vista del futuro, costruire le basi per i colpi della prossima stagione oppure bloccare talenti da crescere ad Appiano. L’unico ruolo di cui si sta parlando con insistenza e che nella mente della società potrebbe essere quello giusto su cui operare nell’immediato è quello dell’esterno destro. Soprattutto considerando l’infortunio di Dumfries e Luis Henrique che ancora non convince. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

