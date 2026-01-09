Inter – Napoli un altro calciatore salta la sfida per infortunio? La situazione

Per l'incontro tra Inter e Napoli, cresce l’attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’assenza di un calciatore chiave dell’Inter a causa di infortunio potrebbe influenzare la strategia della squadra. La situazione si fa interessante, mentre le due formazioni si preparano a scendere in campo per una partita che si preannuncia decisiva nel cammino stagionale.

La prossima domenica di Serie A promette spettacolo. Inter-Napoli è tra i big match più attesi della stagione, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti per la classifica. I nerazzurri di Christian Chivu, che al momento guidano le operazioni con quattro lunghezze di vantaggio sugli azzurri, dovranno fare i conti con un imprevisto che complica la vigilia della sfida: Joseph Martinez non sarà della partita. Problemi per Chivu: il secondo portiere Martinez salta il Napoli per infortunio. Non arrivano buone notizie per l’allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu. Il secondo portiere Josep Martinez non sarà a disposizione, a causa di un problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

