Inter Napoli sorride Chivu a due giorni dalla sfida Scudetto | arrivano buone notizie da Appiano Gentile

A due giorni dalla sfida tra Inter e Napoli, arrivano segnali positivi dal centro sportivo di Appiano Gentile. In vista dell'incontro, la squadra nerazzurra si prepara con ottimismo, ricevendo aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni dei giocatori. La sfida si avvicina e l’atmosfera tra i tifosi e la squadra si fa sempre più intensa, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime gare di campionato.

Inter News 24 Inter Napoli è sempre più vicina e in casa nerazzurra arrivano buone notizie dal centro sportivo di Appiano Gentile. L’attesa per il big match di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli cresce esponenzialmente e, per i sostenitori della Beneamata, arrivano segnali incoraggianti direttamente dal quartier generale di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dagli inviati di Sky Sport, l’infermeria nerazzurra si sta svuotando nei tempi previsti, regalando opzioni preziose per lo scontro al vertice. Darmian e Diouf tornano in gruppo. La notizia più rilevante della sessione odierna riguarda il pieno recupero di due pedine difensive. 🔗 Leggi su Internews24.com

Verso Inter-Napoli, Chivu sorride a metà: in due parzialmente in gruppo. Ancora out Frattesi - Dopo l’importante successo ottenuto a Parma, l’Inter è tornata ieri al lavoro alla Pinetina con la testa già rivolta al big. tuttomercatoweb.com