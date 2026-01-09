Inter-Napoli scelto l’arbitro | a San Siro dirige Doveri

Da forzazzurri.net 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Inter e Napoli si avvicina, con l'assegnazione dell'arbitro ormai definita. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Maurizio Doveri a dirigere la partita in programma a San Siro. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, confermando la scelta e completando così il quadro organizzativo di questa importante sfida di campionato.

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma la direzione di Inter-Napoli sembra già tracciata. Per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

inter napoli scelto l8217arbitro a san siro dirige doveri

© Forzazzurri.net - Inter-Napoli, scelto l’arbitro: a San Siro dirige Doveri

Leggi anche: Inter, il Verona alle porte: la designazione arbitrale, dirige Doveri

Leggi anche: Arbitro Inter Fiorentina, designato il fischietto del match in programma mercoledì sera a San Siro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter Napoli chi sarà l’arbitro del match? Il Corriere dello Sport svela il possibile direttore del big match di San Siro.

inter napoli scelto l8217arbitroInter-Napoli, oggi l’ufficialità: ecco chi sarà l’arbitro a San Siro - Decisione presa: tutti gli indizi sull’arbitro portano a un nome e un cognome per dirigere Inter- msn.com

inter napoli scelto l8217arbitroInter-Napoli, già svelato l'arbitro di domenica - In attesa dell'ufficialità, che arriverà in giornata, il 'Corriere dello Sport' in edicola già anticipa l'arbitro di Inter- tuttonapoli.net

inter napoli scelto l8217arbitroChi arbitrerà Inter-Napoli? La previsione di Cesari: "La scelta è quasi sicura" - Nella puntata di Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari si è sbilanciato sul possibile fischietto di Inter- msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.