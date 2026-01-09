Inter-Napoli scelto l’arbitro | a San Siro dirige Doveri
L'incontro tra Inter e Napoli si avvicina, con l'assegnazione dell'arbitro ormai definita. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Maurizio Doveri a dirigere la partita in programma a San Siro. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, confermando la scelta e completando così il quadro organizzativo di questa importante sfida di campionato.
Manca soltanto l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma la direzione di Inter-Napoli sembra già tracciata. Per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Inter, il Verona alle porte: la designazione arbitrale, dirige Doveri
Leggi anche: Arbitro Inter Fiorentina, designato il fischietto del match in programma mercoledì sera a San Siro
Inter Napoli chi sarà l’arbitro del match? Il Corriere dello Sport svela il possibile direttore del big match di San Siro.
Inter-Napoli, oggi l’ufficialità: ecco chi sarà l’arbitro a San Siro - Decisione presa: tutti gli indizi sull’arbitro portano a un nome e un cognome per dirigere Inter- msn.com
Inter-Napoli, già svelato l'arbitro di domenica - In attesa dell'ufficialità, che arriverà in giornata, il 'Corriere dello Sport' in edicola già anticipa l'arbitro di Inter- tuttonapoli.net
Chi arbitrerà Inter-Napoli? La previsione di Cesari: "La scelta è quasi sicura" - Nella puntata di Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari si è sbilanciato sul possibile fischietto di Inter- msn.com
Inter-Napoli é il vero esame per i nerazzurri L’analisi di Edoardo Testoni in vista del match scudetto tra Chivu e Conte Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN x.com
Marini al Var col Napoli, quanti disastri: Napoli-Inter 0-3 del 2023 (non segnala fallo di Lautaro su Lobotka sul vantaggio Inter). Inter-Napoli 1-1 del 2024 (rigore inesistente per contatto Anguissa-Dumfries). Napoli-Inter 1-1 del 2025 (non segnala mani D - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.