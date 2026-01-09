Inter-Napoli scelto l’arbitro | a San Siro dirige Doveri

L'incontro tra Inter e Napoli si avvicina, con l'assegnazione dell'arbitro ormai definita. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Maurizio Doveri a dirigere la partita in programma a San Siro. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, confermando la scelta e completando così il quadro organizzativo di questa importante sfida di campionato.

Inter-Napoli, già svelato l'arbitro di domenica - In attesa dell'ufficialità, che arriverà in giornata, il 'Corriere dello Sport' in edicola già anticipa l'arbitro di Inter- tuttonapoli.net

Chi arbitrerà Inter-Napoli? La previsione di Cesari: "La scelta è quasi sicura" - Nella puntata di Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari si è sbilanciato sul possibile fischietto di Inter- msn.com

Inter-Napoli é il vero esame per i nerazzurri L’analisi di Edoardo Testoni in vista del match scudetto tra Chivu e Conte Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN x.com

Marini al Var col Napoli, quanti disastri: Napoli-Inter 0-3 del 2023 (non segnala fallo di Lautaro su Lobotka sul vantaggio Inter). Inter-Napoli 1-1 del 2024 (rigore inesistente per contatto Anguissa-Dumfries). Napoli-Inter 1-1 del 2025 (non segnala mani D - facebook.com facebook

