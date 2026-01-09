Inter Napoli probabili formazioni | Chivu con il suo 11 del momento Conte con il dubbio Neres

Le probabili formazioni di Inter e Napoli si avvicinano al grande incontro della 20ª giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio alle 20. Chivu dovrebbe confermare l’11 del momento per l’Inter, mentre Conte valuta ancora l’impiego di Neres. Un confronto che promette di offrire spunti interessanti, con le due squadre pronte a scendere in campo per un match importante nella classifica del campionato italiano.

Inter Napoli probabili formazioni. L'attesa per Inter-Napoli cresce, con il big match della 20ª giornata di Serie A in programma domenica 11 gennaio alle ore 20.45 a San Siro. I nerazzurri arrivano al con Cristian Chivu pronto a schierare il suo miglior undici. Il tecnico rumeno conferma il 3-5-2 con Sommer tra i pali e il terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco presidiano le fasce, mentre la mediana vedrà Zielinski, favorito su Mkhitaryan, affiancare Calhanoglu e Barella. In avanti tornano titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, chiamati a garantire incisività e continuità offensiva.

