Inter Napoli opportunità super per i nerazzurri | Chivu può allungare il distacco a +7

L’Inter cerca la settima vittoria consecutiva contro il Napoli, con Chivu e la squadra intenzionati a incrementare il vantaggio in classifica, portandolo a +7 punti. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in campionato e mantenere alta la pressione sulle rivali. Un match che potrebbe confermare l’ottimo momento della squadra nerazzurra e rafforzare la loro corsa verso gli obiettivi stagionali.

Inter News 24 Inter Napoli: Chivu e i suoi uomini puntano alla settima vittoria consecutiva, con il distacco che potrebbe salire a 7 punti. La sfida di domenica tra Inter e Napoli a San Siro è destinata a essere cruciale per la corsa allo Scudetto. Con una vittoria, i nerazzurri allungherebbero il distacco sugli attuali campioni d’Italia portandolo a +7 punti, un margine che potrebbe rivelarsi decisivo in vista della seconda parte di stagione. Il percorso delle due squadre. L’Inter, che partiva con qualche dubbio a causa di un avvio altalenante, ha recuperato terreno dai primi passi incerti, come le sconfitte contro Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Napoli, opportunità super per i nerazzurri: Chivu può allungare il distacco a +7 Leggi anche: La National Security Strategy e il distacco Usa, un’opportunità che l’Europa non può farsi scappare Leggi anche: Genoa Inter, Chivu valuta il turnover: Thuram può riposare a Marassi. La probabile formazione dei nerazzurri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Seria A, l'Inter cerca la fuga nel big match con il Napoli - 4) il big match di domenica con l'Inter, spartiacque della stagione, attesa sfida tra i due super cannonieri Lautar ... msn.com

Serie A: esame con super Inter per Napoli in affanno - Il Napoli ha dilapidato un vantaggio di sei punti e in tre giornate l'Inter l'ha agguantata, all'inseguimento (con la Roma) del Milan capolista, e ora si presenta col morale a mille nella sfida del ... ansa.it

Quando si giocano i recuperi di Napoli, Milan, Inter e Bologna in Serie A dopo le partite di Supercoppa - Le partite della 16ª giornata di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna si recuperano a gennaio. fanpage.it

Serie A, le designazioni arbitrali: Sozza fermato, Inter-Napoli a Doveri - facebook.com facebook

Sky - Inter-Napoli, un solo dubbio per Chivu: Acerbi insidia Bisseck. La probabile formazione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.