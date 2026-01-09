Inter Napoli Neres sarà del match? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante azzurro

Restano ancora incerte le condizioni di David Neres in vista del match tra Inter e Napoli a San Siro. L’attaccante azzurro sta affrontando alcuni problemi fisici, e il suo impiego dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore. Ecco le ultime novità sulle sue condizioni e le possibili scelte di formazione per entrambe le squadre.

Inter News 24 Inter Napoli, resta il dubbio sulla presenza di David Neres per il big match di San Siro: ecco le ultime sulle sue condizioni. Il Napoli si avvicina alla sfida scudetto contro l'Inter con un grande punto interrogativo: David Neres ci sarà? Come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno brasiliano sta lottando contro il tempo per smaltire la distorsione alla caviglia. La sua assenza contro il Verona è pesata molto e Conte spera di riavere la sua "variabile impazzita" per scardinare la difesa nerazzurra. Le prossime ore saranno decisive perché « il via libera dipenderà dalle sensazioni del giocatore nel cambio di direzione ». Neres sta continuando le terapie domani si capirà se ci sarà contro l'Inter. Inter-Napoli, per David Neres ancora terapie: da valutare presenza a San Siro - prepara la sfida contro l'Inter a San Siro, in programma domenica 11 gennaio alle 20.

Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore. ilmattino.it

Neres, il bollettino sull'infortunio: come sta l'attaccante del Napoli e i tempi di recupero - Si tratta di David Neres, il quale nel corso dell'infuocato match contro la Lazio - tuttosport.com

