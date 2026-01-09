Inter-Napoli domenica 11 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45 si svolge il match tra Inter e Napoli a San Siro, primo appuntamento della seconda metà della stagione di Serie A. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote delle scommesse e i pronostici aggiornati, per seguire con attenzione uno dei principali incontri del campionato italiano.
Il big match della prima giornata di ritorno in Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. All’andata i partenopei si sono imposti per 3-1 e stavolta i nerazzurri non vogliono sbagliare. La squadra di Cristian Chivu non sta più sbagliando un colpo e ha allungato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
