Inter-Napoli domenica 11 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Entrambe a segno nel big match
Domenica 11 gennaio 2026 alle 20:45 si disputa Inter-Napoli, una delle sfide più attese della prima giornata di ritorno in Serie A. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, analizzando anche le possibilità di entrambe le squadre di andare a segno in questo importante incontro. Un confronto tra due team competitivi, pronto a offrire un calcio di qualità.
Il big match della prima giornata di ritorno in Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. All’andata i partenopei si sono imposti per 3-1 e stavolta i nerazzurri non vogliono sbagliare. La squadra di Cristian Chivu non sta più sbagliando un colpo e ha allungato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Inter-Napoli (domenica 11 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Atalanta-Roma (sabato 03 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Entrambe a segno come nei precedenti recenti.
Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; 20ª giornata: il ritorno parte con Inter-Napoli; Gli arbitri della 20ª giornata di Serie A: Inter-Napoli a Doveri, Massa per Fiorentina-Milan; Napoli, terapie per Neres: presenza contro Inter da valutare.
Inter-Napoli, le probabili formazioni: Chivu schiera l'undici tipo, dubbio Neres - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter- tuttomercatoweb.com
Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” https://fanpa.ge/TEjFN - facebook.com facebook
#InterNapoli, le probabili formazioni del match di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.