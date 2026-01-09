Inter-Napoli domenica 11 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Entrambe a segno nel big match

Domenica 11 gennaio 2026 alle 20:45 si disputa Inter-Napoli, una delle sfide più attese della prima giornata di ritorno in Serie A. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, analizzando anche le possibilità di entrambe le squadre di andare a segno in questo importante incontro. Un confronto tra due team competitivi, pronto a offrire un calcio di qualità.

Il big match della prima giornata di ritorno in Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. All’andata i partenopei si sono imposti per 3-1 e stavolta i nerazzurri non vogliono sbagliare. La squadra di Cristian Chivu non sta più sbagliando un colpo e ha allungato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

