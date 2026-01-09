Inter-Napoli crocevia scudetto | il match di San Siro spartiacque della stagione

Il prossimo appuntamento tra Inter e Napoli rappresenta un momento chiave nella corsa allo scudetto. Dopo la recente sconfitta contro il Verona, i partenopei sono chiamati a rispondere con una prestazione convincente in un incontro che potrebbe definire le sorti della stagione. La sfida di San Siro si presenta come un crocevia cruciale, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza nel percorso verso il tricolore.

Tempo di lettura: 3 minuti La frenata contro il Verona ha lasciato strascichi e un filo d'ansia in casa Napoli, chiamato ora a una prova di forza nel big match di domenica a San Siro. L'Inter, lanciata e in fiducia, cerca la fuga vera: i nerazzurri arrivano allo scontro diretto da capolista con quattro punti di vantaggio e la possibilità di trasformare la sfida in uno spartiacque della stagione. Una vittoria della squadra di Chivu spingerebbe Conte a -7, scavando un solco potenzialmente decisivo alle spalle della vetta. Il confronto mette di fronte due organici considerati i migliori della Serie A e una sfida nella sfida tra i bomber: Lautaro Martínez contro Rasmus Hojlund.

