Inter-Napoli Conte in silenzio stampa | nessuna dichiarazione prevista alla vigilia

Conte. Sale l’attesa per Inter-Napoli, big match della Serie A in programma domenica sera a San Siro alle 20.45. Alla vigilia della sfida, Cristian Chivu rispetterà il consueto appuntamento con i media e parlerà domani in conferenza stampa, presentando il confronto diretto con gli azzurri e le condizioni della sua squadra. Scelta diversa invece da parte di Antonio Conte, che ha deciso di non intervenire davanti alla stampa. Nessuna conferenza della vigilia per l’allenatore del Napoli, che ha optato per il silenzio mediatico alla vigilia di una partita chiave della stagione. Una decisione che non passa inosservata, soprattutto considerando il peso della gara e il momento delicato del campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Verso Inter-Napoli, Conte sceglie il silenzio: niente conferenza stampa - Cristian Chivu parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia di Inter- msn.com