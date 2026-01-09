Inter Napoli conferenza Chivu | orario e dove vederla

Domani alla Pinetina si terrà la conferenza stampa della vigilia di Inter Napoli, con Chivu presente come allenatore. L’evento si svolgerà in orario da definirsi e sarà possibile seguirlo online o in diretta sul sito ufficiale dell’Inter. Questa occasione permette di conoscere le ultime novità sulla squadra e le strategie in vista della partita.

Inter Napoli conferenza Chivu. Domani, alla Pinetina, torna l’appuntamento con la conferenza stampa della vigilia per l’ Inter. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, risponderà alle domande dei giornalisti per anticipare i temi del big match contro il Napoli, in programma domenica 11 gennaio alle ore 20.45, valido per la 20ª giornata di Serie A. L’allenatore rumeno avrà l’occasione di analizzare la preparazione della squadra, fornire aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori e commentare le strategie in vista di una sfida che potrebbe pesare significativamente sulla corsa al vertice della classifica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Genoa Inter conferenza Chivu: orario e dove vederla Leggi anche: Atalanta Inter conferenza Chivu: orario e dove vederla Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Chivu: “Luis Henrique sbaglia meno di tutti. Napoli? Se succede mi incazzo di brutto!”; Chivu e le polemiche con il Napoli: Le parole non servono a nulla; Chivu: le polemiche scudetto mi fanno sorridere. Verso Inter-Napoli, Conte sceglie il silenzio: niente conferenza stampa - Cristian Chivu parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia di Inter- msn.com

Verso Inter-Napoli, buone notizie per Chivu: tre recuperi per il big match! - Arrivano buone notizie per l'Inter in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. spaziointer.it

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma - L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in co ... calcionews24.com

Inter-Napoli, designato Doveri: arbitrerà lui il big match di San Siro È Daniele Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro scelto per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San - facebook.com facebook

Sarà Daniele Doveri a tenere in mano il fischietto di Inter-Napoli, il piatto forte della 20ª giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio alle 20.45 a San Siro. Per il match del Meazza la designazione non passa inosservata: è un arbitro di esperienza, x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.