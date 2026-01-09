Inter Napoli Chivu dovrà fare a meno di un giocatore per il big match di San Siro | ecco di chi parliamo

Da internews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del prossimo big match di San Siro tra Inter e Napoli, Chivu dovrà fare i conti con un’assenza importante. Ecco i dettagli sull’assenza che potrebbe influenzare la formazione e le strategie delle due squadre in campo.

Inter News 24 Inter Napoli, Chivu deve fare i conti con un’assenza in vista del big match di San Siro: ecco di chi si tratta. L’Inter deve fare i conti con un’assenza pesante nel reparto portieri proprio alla vigilia della delicatissima sfida contro il Napoli. Come riferito dal giornalista Pasquale Guarro tramite il proprio profilo X, Josep “Pepo” Martinez non sarà a disposizione per la gara di San Siro. Il secondo portiere nerazzurro ha riportato un problema alla caviglia durante l’ultima trasferta di Parma, un infortunio che gli impedirà di accomodarsi in panchina e di fornire un’alternativa a Yann Sommer nello scontro diretto per il vertice. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter napoli chivu dovr224 fare a meno di un giocatore per il big match di san siro ecco di chi parliamo

© Internews24.com - Inter Napoli, Chivu dovrà fare a meno di un giocatore per il big match di San Siro: ecco di chi parliamo

Leggi anche: Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico: questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot

Leggi anche: Inter Napoli, chi sarà l’arbitro del match? Il Corriere dello Sport svela il possibile direttore del big match di San Siro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

inter napoli chivu dovr224Inter-Napoli, arbitra Doveri: in primavera a Parma espulse Conte e Chivu - Dopo le polemiche per la sfida con il Verona, fari puntati sul direttore di gara di domenica sera. rainews.it

inter napoli chivu dovr224Verso Inter-Napoli, buone notizie per Chivu: tre recuperi per il big match! - Arrivano buone notizie per l'Inter in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. spaziointer.it

inter napoli chivu dovr224Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?” - La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.