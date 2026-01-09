Inter Napoli Chivu dovrà fare a meno di un giocatore per il big match di San Siro | ecco di chi parliamo
In vista del prossimo big match di San Siro tra Inter e Napoli, Chivu dovrà fare i conti con un’assenza importante. Ecco i dettagli sull’assenza che potrebbe influenzare la formazione e le strategie delle due squadre in campo.
Inter News 24 Inter Napoli, Chivu deve fare i conti con un’assenza in vista del big match di San Siro: ecco di chi si tratta. L’Inter deve fare i conti con un’assenza pesante nel reparto portieri proprio alla vigilia della delicatissima sfida contro il Napoli. Come riferito dal giornalista Pasquale Guarro tramite il proprio profilo X, Josep “Pepo” Martinez non sarà a disposizione per la gara di San Siro. Il secondo portiere nerazzurro ha riportato un problema alla caviglia durante l’ultima trasferta di Parma, un infortunio che gli impedirà di accomodarsi in panchina e di fornire un’alternativa a Yann Sommer nello scontro diretto per il vertice. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico: questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot
Leggi anche: Inter Napoli, chi sarà l’arbitro del match? Il Corriere dello Sport svela il possibile direttore del big match di San Siro
Inter-Napoli, arbitra Doveri: in primavera a Parma espulse Conte e Chivu - Dopo le polemiche per la sfida con il Verona, fari puntati sul direttore di gara di domenica sera. rainews.it
Verso Inter-Napoli, buone notizie per Chivu: tre recuperi per il big match! - Arrivano buone notizie per l'Inter in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. spaziointer.it
Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?” - La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti ... fanpage.it
Inter, la probabile formazione di Chivu col Napoli: indisponibili e ultime news #SkySport #SkySerieA #InterNapoli x.com
Inter-Napoli, designato Doveri: arbitrerà lui il big match di San Siro È Daniele Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro scelto per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.