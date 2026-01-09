Inseguendo i sogni lungo la Panamericana

La Panamericana rappresenta uno dei più lunghi e suggestivi percorsi stradali al mondo, attraversando territori diversi e ricchi di storia. Questo itinerario simbolico incarna il desiderio di scoperta e avventura, spesso narrato attraverso le parole di artisti e viaggiatori. Anche se Woody Guthrie non ha scritto canzoni dedicate direttamente a questa strada, il suo modo di raccontare il viaggio e i sogni si collega profondamente a questa esperienza di esplorazione.

Anche se manca nel vasto registro delle canzoni di Woody Guthrie che alla strada e ai suoi protagonisti ha dedicato molti brani indimenticabili, il cantautore americano cantò a suo modo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

