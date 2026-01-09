Influenza K 803mila casi nell'ultima settimana l’ISS avverte | Presto per parlare di calo

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il rapporto RespiVirNet, che evidenzia 803.000 infezioni respiratorie in Italia durante la settimana di Capodanno. Nonostante il numero elevato di casi, l’ISS avverte che è ancora prematuro parlare di un calo della diffusione influenzale, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento dell’epidemia.

Influenza, febbre alta e dolori diffusi. E più casi di polmonite nei giovani - Se avete tosse insistente e forti dolori al petto quando respirate è il caso di rivolgersi al pronto soccorso. repubblica.it

Influenza K, corre il ceppo mutato: dopo la Befana risalita dei casi, ma si avvicina il picco - In Veneto il rapporto tra malati e popolazione è tra i più alte di Italia. rainews.it

Allarme Influenza K: cos’è, sintomi (anche intestinali), quanto dura, cosa prendere (e cosa no)

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.