Influenza il pediatra | Nei prossimi giorni prevedibile aumento casi

Il pediatra segnala un possibile aumento dei casi di influenza nei prossimi giorni, a causa della circolazione del virus e di alcuni fattori favorevoli allo sviluppo dell'infezione. È importante monitorare la situazione e adottare le misure di prevenzione appropriate per ridurre il rischio di contagio.

(Adnkronos) – L'influenza rischia di mettere a letto tanti italiani la prossima settimana. Il virus circola e in questi giorni è 'favorito' da due elementi che possono condizionare lo sviluppo della situazione. "Non si può prevedere quando si raggiungerà il picco dell'influenza 2026 – variante K compresa e delle altre infezioni respiratorie", dice il pediatra .

Influenza K, l’ondata colpisce anche l’Ennese: molti costretti a letto - L’influenza stagionale sta colpendo con forza anche la provincia di Enna, dove negli ultimi giorni si registra un aumento significativo di persone costrette a letto con febbre alta, dolori muscolari e ... vivienna.it

Influenza e variante K. Il pediatra Italo Farnetani: "Verso il boom di casi. Che cosa fare e come distinguerla" - E capire quale dei tanti in circolazione è il responsabile del malanno è una sfida. msn.com

Al Santobono di Napoli boom di accessi post feste, l'80% per influenza. Fino a 350 casi al giorno. Primario pronto soccorso, passare prima dal pediatra #ANSA - facebook.com facebook

Influenza, l’allarme dei pediatri: “Colpisce molto i bambini”. I sintomi della variante K @Società italiana di pediatria x.com

